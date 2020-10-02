تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور خلال تعاملات الأسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

واصلت أسعار الأسماك البلطي، ارتفاعها في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما انخفض السمك البوري اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

واصل سعر كيلو السمك البلطي، ارتفاعه للأسبوع الثاني، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وارتفع سعر الكيلو بين 3 و4 جنيهات، ليتراوح اليوم الجمعة بين 24 و27 جنيها مقابل 21 و23 جنيها الجمعة الماضي.

ووفقا لأسعار اليوم الجمعة، تراجع سعر كيلو السمك البوري، خلال الأسبوع 3 جنيهات، ليتراوح اليوم 39 و45 جنيها مقابل بين 42 و 48 جنيها الجمعة الماضي.

وانخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات خلال الأسبوع ليتراوح اليوم الجمعة بين 30 و120 جنيها،

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 5 جنيهات للكيلو اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح اليوم بين 50 و60 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، وزاد سعر كيلو الجمبرى 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و 360 جنيها، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

كما تراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.