قلة المعامل المركزية تعيق استكمال إجراءات سفر العمالة المصرية للسعودية

كتبت- شيرين صلاح:

قال حمدي إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن العمالة المصرية المقرر سفرها إلى السعودية تعاني من مشاكل حاليا تعيق استكمال باقي أوراق السفر.

وأضاف إمام، أن هذه المشاكل متمثلة في قلة عدد المعامل المركزية لإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة قبل السفر.

وذكر إمام، أن العامل يحتاج لإجراء تحاليل لكلا من فيروس كورونا وفيروس سي قبل السفر إلى المملكة، مشيرا أن المعامل المركزية موجودة عددها قليل مقارنة بعدد التحاليل المراد استخراجها للعمال.

وأشار إمام، إن المعامل المركزية حاليا تشهد زحاما كبيرا من العمال التي تريد السفر للعمل بالمملكة.

وطالب رئيس الشعبة وزارة الصحة زيادة عدد المعامل المختصة بفحوصات السفر، نظرا لحالة الزحام الشديد التي تشهدها مختلف المعامل حاليا للراغبين في السفر.

ويستعد حاليا 10 آلاف عامل مصري للسفر إلى المملكة العربية السعودية للعمل بها، بحسب إمام.

وكانت القنصليات المملكة العربية السعودية في مصر فتحت أبوابها لتأشيرات التعاقدات الجديدة أمام العمالة المصرية، خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضاف أمام في وقت سابق، أن هناك حوالي 200 ألف عامل مصري كان منتظرا لفتح باب التأشيرات الجديدة له ليحظى بفرصة عمل بالسعودية.

وبحسب رئيس الشعبة، يبلغ عدد العمالة المصرية بالمملكة العربية السعودية 3 ملايين عامل، اضطر حوالي 200 و300 عامل إلى العودة إلى مصر بسبب توقف العديد من العمال بسبب جائحة كورونا.

شعبة العمالة: 300 ألف عامل مصري فقدوا وظائفهم بالسعودية وعادوا لمصر بسبب كورونا

رئيس شعبة إلحاق العمالة: السعودية فتحت باب التأشيرات الجديدة للعمال المصريين