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مشتريات أجنبية تهبط بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

02:54 م الإثنين 19 أكتوبر 2020
مشتريات أجنبية تهبط بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 0.12% إلى مستوى 11171 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.13%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 437.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 412.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين صافي شراء بقيمة بلغت 25.3 مليون جنيه.

وكانت البورصة تراجعت خلال جلسة أمس الأحد، أول تعاملات الأسبوع، بنسبة 1.21% إلى مستوى 11185 نقطة.

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