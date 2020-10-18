معيط: تحصيل 52.5 مليار جنيه بالمنظومة الإلكترونية الحكومية خلال 16 شهرا

كتبت- منال المصري:

قال محمد معيط، وزير المالية، أن تم خلال الفترة من بداية مايو 2019 حتى نهاية أغسطس الماضي تشغيل ما يقارب من 17 ألف ماكينة بمنظومة التحصيل الإلكتروني الحكومي، بجانب مدفوعات المواطن الإلكترونية من خلال البنوك المشاركة وهيئة البريد المصري.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر "الدفع الإلكتروني.. ضرورة اقتصادية وثقافة مجتمع" اليوم الأحد على تطبيق "زووم"، أن منظومة التحصيل الإلكتروني الحكومي نفذت 6.7 مليون حركة بإجمالي قيم معاملات 52.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

وأشار إلى أن وزارة المالية تستهدف نشر ما يقارب من 22 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني داخل مقار كافة الجهات الحكومية.

وأوضح وزير المالية أنه من خلال نظم الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية أصبح للوزارة أدوات لحظية لقياس معدلات الاقتصاد المصري وانعكاسا لتأثير كلٍ من أدوات السياسة المالية والنقدية بالدولة.

وذكر أنه يعتبر صدور شبكة المحول القومي المصرية ميزة للمدفوعات الإلكترونية من أهم الإنجازات المصرية والتي عكست رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يترأس المجلس القومي للمدفوعات، وبرنامج الحكومة المصرية.

وقال الوزير إنه مع بدء تفعيل التحصيل الإلكتروني الحكومي تم نشر ما يقرب من 3.2 مليون بطاقة ميزة بشكل مجاني خلال فترة 6 شهور.

وأضاف الوزير أن يجري استكمال العمل على توفير أدوات دفع إلكتروني للمواطن المصري بأحدث التقنيات العالمية، وتم نشر 5 ملايين كارت مرتبات حكومية للعاملين بالدولة مجاني، بالإضافة إلى كارت المعاشات.

وذكر أنه يتم السعي قدما في زيادة معدلات تعاملات كافة أدوات الدفع الإلكتروني في الشق المصري تكاملا مع سياسة البنك المركزي والقطاع المصرفي المصري في استخدام البطاقات اللاتلامسية الذكية والمحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول ورمز الاستجابة السريع "كيو آر كود" وبطاقات الخصم المباشر والمدفوعة مقدما.

وأوضح الوزير أن ذلك يمكن المواطن من استخدام البطاقات في السداد الإلكتروني للمستحقات الحكومية، وشراء السلع والخدمات، وكذا السداد من خلال الإنترنت بالمواقع الإلكترونية.