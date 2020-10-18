البورصة تنهي تعاملات الأحد على انخفاض جماعي في مؤشراتها
كتبت- دينا خالد:
انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.21% إلى مستوى 11185 نقطة مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أول أيام الأسبوع.
وتراجع مؤشر EGX70EWI بنسبة 1.62%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.62%.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب في الأسهم صافي بيع بقيمة 929.3 مليون جنيه، و9 ملايين جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب، صافي شراء بنحو 938 مليون جنيه.
وكانت البورصة تراجعت بنهاية تعاملات الأسبوع، بنسبة 0.1% إلى مستوى 11322 نقطة.
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