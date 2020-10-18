أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي والوداد العام الدراسي الجديد فتاة المعادي البحث عن أكثم محمود ياسين الطقس أسعار الذهب إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

البورصة تنهي تعاملات الأحد على انخفاض جماعي في مؤشراتها

03:59 م الأحد 18 أكتوبر 2020
البورصة تنهي تعاملات الأحد على انخفاض جماعي في مؤشراتها

البورصة المصرية

كتبت- دينا خالد:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.21% إلى مستوى 11185 نقطة مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أول أيام الأسبوع.

وتراجع مؤشر EGX70EWI بنسبة 1.62%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.62%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب في الأسهم صافي بيع بقيمة 929.3 مليون جنيه، و9 ملايين جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب، صافي شراء بنحو 938 مليون جنيه.

وكانت البورصة تراجعت بنهاية تعاملات الأسبوع، بنسبة 0.1% إلى مستوى 11322 نقطة.

البورصة مؤشرات البورصة

الخبر التالى:

معيط: تحصيل 52.5 مليار جنيه بالمنظومة الإلكترونية الحكومية خلال 16 شهرا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 105159

    عدد المصابين

  • 98089

    عدد المتعافين

  • 6099

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 39518248

    عدد المصابين

  • 29607320

    عدد المتعافين

  • 1107818

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا