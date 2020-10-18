اتحاد الغرف التجارية: فتح باب الترشح لمجالس إدارات 15 شعبة الثلاثاء

كتب- مصطفى عيد:

قرر الاتحاد العام للغرف التجارية، فتح باب العضوية والترشح لمجالس إدارات 15 شعبة عامة لمدة شهر بداية من بعد غدٍ الثلاثاء المقبل 20 أكتوبر وحتى نهاية عمل يوم 19 نوفمبر المقبل، وذلك نظرا لانتهاء الدورة الحالية لمجالس إدارات تلك الشعب، بحسب بيان من الاتحاد اليوم الأحد.

وقال الاتحاد إن هذه الشعب تشمل الحاصلات الزراعية، ومنتجي الإذاعة والتليفزيون، والصيدليات، والأسمدة، ومستخلصي الجمارك، والمصوغات والمجوهرات، والسيارات، والصرافة، وإلحاق العمالة، وتجارة الورق، والأوراق المالية، والدهانات والمشغولات، والأجهزة والأدوات المنزلية، والفرانشايز، والنقل واللوجستيات.

كما وجه الاتحاد الدعوة لأعضاء الأنشطة المذكورة إلى الاشتراك في عضوية تلك الشعب والترشح لعضوية مجالس إدارتها، على أن يتم تقديم طلبات الاشتراك بمقر الاتحاد بميدان الفلكي بباب اللوق، وسداد قيمة الاشتراكات للشعبة النوعية المطلوب الالتحاق بعضويتها.

وذكر الاتحاد أن آخر موعد لتلقي طلبات العضوية والترشيح لعضوية مجالس إدارات الشعب بنهاية يوم عمل الخميس 19 نوفمبر المقبل.