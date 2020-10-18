وزير البترول يبحث مع شركات عالمية فرص تطوير الحقول المتقادمة

كتب- مصطفى عيد:

شارك طارق الملا، وزير البترول، في المائدة المستديرة الافتراضية بعنوان "فرص زيادة الاستثمارات في الحقول البترولية المتقادمة"، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، مع عدد من قيادات ورؤساء شركات البترول العالمية في مصر، وعابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد، دارت المائدة المستديرة حول 3 محاور رئيسية خاصة بالحقول المتقادمة شملت أفضل الاستراتيجيات في هذا المجال، ودور التكنولوجيا في تحسين الإنتاج من هذه الحقول، والتحديات الخاصة باقتصاديات استغلال الحقول المتقادمة، وتم استعراض ورقة العمل التي تم اعدادها في هذا الشأن.

وأكد وزير البترول أن تواجد مثل هذه المشاركات من شركات البترول العالمية وشركات الخدمات العاملة في مصر يعكس مدى ثقتهم وإيمانهم بأهمية الاستثمار في قطاع البترول المصري، ويعكس أيضا مدى التواصل والتفاهم بشأن الأفكار والمقترحات المطروحة، كما يؤكد أن الجميع يعمل سويا كفريق واحد في هذه الصناعة الحيوية للتغلب على تحدياتها.

وقال إن الشركات العالمية عبروا بشفافية عن المتطلبات اللازمة لتحسين أداء الحقول البترولية المتقادمة وزيادة إنتاجها، معربا عن اتفاقه مع عدد من الأطروحات والأفكار التي تم ذكرها ومن أهمها زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والتركيز على تحسين الأداء وتقليل التكاليف مما ينعكس بدوره على كفاءة العمليات التشغيلية.

وأضاف الوزير أن قطاع البترول منفتح على مناقشة الأفكار والمقترحات المطروحة، وأن هيئة البترول أبدت مرونة كبيرة في ذلك وتعاملت بإيجابية في هذا الصدد بدعم من الوزارة.

وذكر أن هناك المزيد الذى تستطيع أن تقدمه الوزارة مع شركائها من خلال المناقشات المستمرة بغية وضع خارطة طريق لتحويل الأفكار والمناقشات إلى خطط عمل ومتابعتها باستمرار من خلال آليات محددة.

وأكد الملا أن الإصلاحات العديدة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية على كافة المستويات والتي تضمنت إصلاحات رئيسية في قطاع البترول والغاز قادت مصر إلى إحراز نجاحات مهمة على المستوى الاقتصادي بالرغم من التحديات الخاصة بجائحة كورونا خلال الأشهر الماضية.

وأشار إلى استمرار قطاع البترول في جهوده الفعلية في إطار البرنامج الاقتصادي للحكومة للوصول إلى نتائج إيجابية جديدة تساعد على الوفاء بطموحات وآمال المصريين.

وأوضح أنه يتم التركيز في هذا الصدد على زيادة التنافسية وجذب الاستثمارات بصناعة البترول، وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية، وتطوير الجوانب التكنولوجية ودعم المعرفة في كافة مراحل الصناعة البترولية.

وقال إن قطاع البترول حقق بعض النجاحات خلال الفترة الماضية في مجال زيادة الإنتاج من الحقول البترولية المتقادمة والتي تحفزه على العمل بشكل كبير على تنمية النجاحات في هذا المجال بالتعاون مع شركائه الأجانب من شركات البترول العالمية العاملة في مصر.

وأضاف أن قطاع البترول وضع خطة عمل لتحسين أداء الحقول البترولية المتقادمة بالتعاون بين هيئة البترول والشركات العالمية والتي تستهدف زيادة جذب الاستثمارات في هذا المجال وتحسين الأداء التشغيلي ومن ثم زيادة الإنتاجية من هذه الحقول.

وضمت المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة "إيجبت أويل آند جاز" كلا من سامح صبري نائب الرئيس ومدير شركة فينترسال ديا الألمانية بمصر ورئيس اللجنة الفنية لتحسين إنتاج الحقول المتقادمة، وديفيد تشي نائب الرئيس الإقليمي ومدير شركة أباتشي الأمريكية بمصر، وكريم بدوي العضو المنتدب لشركة شلمبرجير الأمريكية بمصر وشرق المتوسط.

كما ضمت المائدة تمير ناصر المدير التنفيذي لشركة بيكرهيوز الأمريكية بمصر والسودان، وكولبي فيوزر نائب رئيس هالبيرتون الأمريكية، وخالد قاسم العضو المنتدب لشركة شل العالمية بمصر، وكريج روبرتسون المدير الإقليمي لشركة ترانس جلوب الكندية، وكامل الصاوي رئيس شركة كويت إنرجي مصر، والطيب هوير مدير العمليات لشركة دراجون أويل الإماراتية.

وشارك أيضا في المائدة المستديرة جيوردانو كريما مدير عام الابتكار ومدير العمليات بشركة إيني الإيطالية بمصر، وديفيد توماس رئيس شركة شيرون بتروليم الأمريكية، وسمير عبادي نائب رئيس هيئة البترول للإنتاج.