إنفوجرافيك تفاعلي| توقعات 4 بنوك استثمار لنمو اقتصاد مصر خلال العام الجاري

كتب- مصطفى عيد:

أعلن صندوق النقد الدولي، خلال تقرير أصدره الأسبوع الجاري، أنه رفع توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 2.8% بدلا من 2% كان قد توقعها في مايو الماضي.

وتضمن تقرير الصندوق بشأن "آفاق الاقتصاد العالمي"، الصادر الثلاثاء الماضي، رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2019-2020 إلى 3.5% بدلاً من 2% في تقريره الصادر خلال مايو الماضي.

ويتوافق معدل النمو الذي قدره الصندوق للاقتصاد المصري خلال العام الماضي بشكل كبير مع تقديرات الحكومة، بحسب ما أشار محمد معيط وزير المالية في بيان له أمس الأربعاء.

وقال وزير المالية إن رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد المصري يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة في تحسين هيكل النمو ليصبح أكثر تنوعًا.

وأضاف أن رفع تقديرات النمو يشير أيضا إلى أهمية المشروعات التنموية في دفع عجلة الاقتصاد القومي، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية وتوفير فرص العمل.

وذكر أن رفع هذه التقديرات يوضح أيضًا نجاح مصر في التعامل الإيجابي مع أزمة كورونا واحتواء تداعياتها، حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة تبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.

وكان تقرير الآفاق المستقبلية لاقتصاديات المنطقة، الصادر في وقت سابق عن البنك الدولي، أشار إلى أنه من المرجح أن تحقق مصر نموًا بنسبة 3% خلال العام الجاري، و2.1% خلال العام المقبل، بينما ستحقق معظم اقتصاديات المنطقة انكماشًا بسبب الجائحة.

وأصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقريرا منذ أيام، ضمن فعاليات اجتماعاته السنوية، رجح فيه أن تحقق مصر نموًا بنسبة 2% خلال العام الجاري، يرتفع إلى 5% العام المقبل، مشيرًا إلى أنها دولة العمليات الوحيدة بالبنك التي من المرجح أن تفلت من ركود كورونا وتحقق نموًا أثناء الجائحة.

ومحليًا، تراوحت توقعات محللين بعدد من بنوك الاستثمار لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي الحالي بين 3 و4.3%.

وبينما ينتظر بعض المحللين صدور بيانات أكثر وضوحًا بشأن تأثيرات جائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية في مصر لتعديل توقعات النمو، يرى آخرون أن تنوع الاقتصاد والمشروعات القومية ساهمت في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية خلال الأزمة.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التفاعلي التالي: توقعات 4 من المحللين ببنوك استثمار لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.