البترول: 50 ألف عميل جديد على موعد مع توصيل الغاز الطبيعي بأبو النمرس

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ممثلة في شركة "تاون جاس"، قامت بتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة أبو النمرس بالجيزة ضمن المناطق التي يدخلها المشروع لأول مرة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية بالمنطقة وتدفيع الغاز الطبيعي إليها، كما تم تقسيم منطقة أبو النمرس إلى 18 قطاعاً بإجمالي 50 ألف عميل، وذلك بالقطاعات التي تم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بها.

وذكر أن ذلك يأتي في إطار متابعته المستمرة لموقف العمل بالمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وضمن تطبيق سياسة الدولة وخطة وزارة البترول للتوسع في المشروع وإضافة مناطق جديدة.

وأشار الوزير إلى أنه تمت ملاحظة زيادة أعداد المتعاقدين في منطقة أبو النمرس مستفيدين من القرارات المحفزة لزيادة معدلات التوصيل والمتمثلة في مبادرة وزارة البترول في تقسيط جزء مساهمة العملاء في تكلفة التوصيل على 6 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 30 جنيها شهريا للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة.

وأوضح أنه تم بالفعل بدء توصيل الغاز للمناطق القريبة من مصادر الشبكات الرئيسية بأبو النمرس والتي بها شبكات صرف صحي حكومي كمرحلة أولى لتوصيل الغاز الطبيعي لقطاعين بإجمالي 8500 عميل وتم التعاقد مع 7100 عميل منهم حتى الآن مما يوضح مدى إقبال المواطنين على المشروع والاستفادة من المبادرة.

وأشار محمد قنديل، رئيس شركة تاون جاس، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي بنسبة 90% بإجمالي أطوال 27 كيلو متر للمرحلة الأولى، كما تم تنفيذ خطوط الخدمة لـ 2000 عقار، وتم تنفيذ التركيبات الداخلية والخارجية لـ 5000 وحدة سكنية بمنطقة أبو النمرس، ويجري استكمال الأعمال حتى انتهاء توصيل المنطقة بالكامل.

وبحسب البيان، أكد وزير البترول أن المحفزات التي وفرتها الدولة المصرية للمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل أعطته زخما ودفعات قوية لتحقيق معدلات توصيل قياسية تتجاوز المليون وحدة سنويا.

وأشار إلى ارتفاع عدد الوحدات السكنية المستفيدة من المشروع إلى حوالي 11.3 مليون وحدة سكنية حالياً، وأن المشروع يتوسع بقوة ويضم مناطق جديدة باستمرار تتميز بأنها كثيفة استهلاك البوتاجاز.

وذكر الوزير أن هذا التوسع يحقق أهداف الدولة والوزارة من المشروع بتعظيم الاستفادة من توافر موارد الغاز الطبيعي، وتقديم خدمات متميزة وحضارية للمواطنين وتخفيف أعباء استيراد جانب من احتياجات البوتاجاز للسوق المحلي.