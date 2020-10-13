تراجع البصل والخيار.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتب- مصطفى عيد:

تراجعت أسعار كيلو البصل، والكوسة، والفاصوليا، والخيار، والباذنجان البلدي، والبرتقال البلدي والسكري بين 25 قرشا و6 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

بينما ارتفع سعر كيلو الجوافة جنيهين اليوم بسوق العبور، ليتراوح بين 3 و6 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.5 جنيه.

البطاطس بين 1.75 و 2.75 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 3 و4 جنيهات، بتراجع 2.5 جنيه.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها، بتراجع 6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

البامية بين 12 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

البرتقال السكري بين 6 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و6 جنيهات.

البلح السماني بين 3 و5 جنيهات

البلح الزغلول بين 3 و6 جنيهات.

البلح الرملي بين 6 و9 جنيهات.

التين البرشومي بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 20 و45 جنيها.