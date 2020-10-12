مشتريات أجنبية وعربية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.33% إلى مستوى 11397 نقطة.

بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.75%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.45%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 259.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 15.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 274.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس الأحد بنسبة 0.29% إلى مستوى 11360 نقطة.