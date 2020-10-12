أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبيراميدز العام الدراسي الجديد تنسيق الأزهر إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا الانتخابات الأمريكية

مشتريات أجنبية وعربية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

02:54 م الإثنين 12 أكتوبر 2020
مشتريات أجنبية وعربية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.33% إلى مستوى 11397 نقطة.

بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.75%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.45%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 259.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 15.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 274.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس الأحد بنسبة 0.29% إلى مستوى 11360 نقطة.

البورصة مؤشر البورصة أسهم البورصة

الخبر التالى:

غداً.. طرح كراسات شروط لـ 1657 وحدة صناعية للمستثمرين في 7 محافظات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 104156

    عدد المصابين

  • 97524

    عدد المتعافين

  • 6017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 36387480

    عدد المصابين

  • 27408446

    عدد المتعافين

  • 1060427

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أول تحرك رسمي بشأن مشهد ذبح أطفال على طريقة داعش داخل كنيسة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا