بينها المنوفية والمنيا.. ما هي أكثر 10 محافظات في عدد الهجرة غير الشرعية؟

كتبت- ياسمين سليم:

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن 10 محافظات مصرية تأتي في قائمة أكثر المحافظات من حيث عدد المهاجرين غير الشرعيين، وهم في الأغلب من فئة التعليم المتوسط.

وأوضحت القباج، خلال مائدة مستديرة مع وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، ضمن مبادرة "مراكب نجاة" اليوم الخميس، أن المحافظات هي الفيوم والشرقية والدقهلية والمنوفية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والأقصر والمنيا.

وأشارت الوزيرة إلى أن إيطاليا هي أكثر الدول المستقبلة لهم، مضيفة أن أعداد المهاجرين زادت في الفترة من 2011- 2013 ثم بدأت في التناقص، ففي 2017 غرق أكثر من 1773 فردًا ثم قل في 2018 إلى 785 فردا، بحسب بيان الوزارة.

وقالت الوزيرة، غن تراجع العدد يدل على نجاح جهود الدولة في مواجهة هذه الظاهرة وهو ما لاقى تقديرا كبيرا من أكثر من منظمة دولية معنية بالهجرة غير الشرعية.

وأوضحت القباج أن غالبية المهاجرين من الحاصلين على التعليم المتوسط وهو مؤشر يعطينا دلالة للبرامج التي تريد المبادرة تنفيذها لكي تستهدف الفئة المطلوبة.

وأكدت القباج أن هناك أسبابا كثيرة للهجرة غير الشرعية منها تدني مستوى خدمات في بعض المناطق والتطلع لما حققه شباب سافر ويود تحقيق الربح السريع، وقلة وعي لدى الشباب وغياب آليات الحماية في وجود أشخاص يتاجرون في عملية الهجرة غير الشرعية.

وطرحت القباج حلولا تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي اقتصاديا واجتماعيا وتوعويا من خلال برامجها.

وقالت الوزيرة، إن كانت هناك أسبابا اقتصادية فوزارة التضامن الاجتماعي تطور برنامج فرصة من خلال منحة للإقراض متناهي الصغر ونقل الأصول الإنتاجية والتشبيك مع القطاع الخاص.

وأضافت "وإن كانت أسباب اجتماعية فهناك مبادرة حياة كريمة ويمكن من خلالها استهداف بعض القرى التي بها نسبة كبيرة من الهجرة غير الشرعية عن طريق المبادرة، وإن كانت في التوعية فهناك برنامج وعي تقدمه الوزارة لتعزيز المواطنة والتوعية، لافتة إلى احتياج المبادرة لمنظومة اقتصادية اجتماعية توعوية."