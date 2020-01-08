ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر كيلو الطماطم 20 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، ليتراوح بين 2 و5.6 جنيه.
واستقر أسعار عدد من أصناف الفاكهة اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 و5.6 جنيه، بزيادة 20 قرشا.
البطاطس بين 3 و5 جنيهات.
البصل بين 2.5 و5.5 جنيه.
الكوسة بين 6 و8 جنيهات.
الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.
الملوخية بين 4 و6 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.
القلقاس بين 4 و7 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال بلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
البرتقال سكري بين 2 و4 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.
اليوسفي بين 1.5 جنيه و6 جنيهات.
جوافة بين 5 و9 جنيهات.
الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.
الخبر التالى:أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم
-
255
-
217
-
152
-
104
-
100
-
83
-
82
-
81
-
80
-
60
-
53
-
35
-
33
-
28