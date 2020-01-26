وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مجمع خدمات المرأة المتكامل بمدينة بنها

كتبت-ياسمين سليم:

تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مجمع خدمات المرأة المتكامل بمدينة بنها محافظة القليوبية ضمن جولتها بالمحافظة.

وقال بيان من الوزارة إن القباج تفقدت المجمع الذي يحتوي على عدد كبير من الخدمات المقدمة للمرأة بالمحافظة، وهي مركز لاستضافة المرأة والمزود بأماكن للإقامة والإعاشة، ومطعم للمأكولات، وفندق للإقامة، وغرف لإقامة المغتربات، وصالة للألعاب الرياضية للسيدات فقط، ومطبخ مزود بأحدث المعدات والأدوات لإقامة العزومات والمأكولات وتجهيز وجبات نصف مطهية، ومغسلة وكي ملابس، ومعمل للحاسب الآلي، وعدة قاعات لإقامة الندوات والمؤتمرات.

ويعد مركز استضافة وتوجيه المرأة ببنها ضمن ٨ مراكز لاستضافة المرأة في ٨ محافظات على مستوى الجمهورية، وهي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والدقهلية والفيوم والمنيا وبني سويف.

وتفقدت القباج مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين بمدينة بنها، بحسب البيان.

وقال البيان إن الوزيرة تفقدت مباني المؤسسة والخدمات الملحقة بها وأدارت حوارا مع الأطفال ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة داخل الدار.

وذكر البيان إن دار الرعاية الاجتماعية للبنين أنشئت عام 1920 على مساحة 600 متر، وتسع لـ 40 طفلاً وتم تقسيمها إلى 3 مبانِ الأول للأبناء من سن 6 إلى9 التاني من سن 9 إلى 14 و والتالت من سن14 وحتى التخرج.

وتحتوي الدار على مسجد وملاعب لكرة القدم ومكاتب إدارية وقاعة طعام وقاعة للمذاكرة وقاعة لمشاهدة التليفزيون ومكتبة.

كما تفقدت الوزيرة، الوحدة المتنقلة التابعة للبرنامج القومي حماية الأطفال والكبار بلا مأوى والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

واستمعت القباج لشرح من فريق عمل الوحدة ودورهم في تقديم الخدمات للأطفال والكبار.

وتابعت ما تقوم به الوحده في إطار الحملة التي أطلقتها الوزارة لانقاذ المشردين على مستوى الجمهورية.