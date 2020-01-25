تراجع الدولار وارتفاع الذهب.. فيروس كورونا يضرب الاقتصاد العالمي

كتب- علاء حجاج:

امتد تأثير فيروس كورونا، الذي انتشر منذ أقل من شهر في الصين، إلى الاقتصاد العالمي، حيث أدى إلى تراجعات كبيرة في أسعار النفط والأسهم العالمية، فيما ارتفع الطلب على الذهب والملاذات الآمنة، مع انتشار الفيروس في عدة دول خارج حدود الصين.

وفي أقل من 24 ساعة، ارتفعت حصيلة الوفيات والإصابات المؤكّدة جراء انتشار فيروس كورونا إلى 41 حالة و1297 إصابة على مستوى العالم، بينها 237 في حالة حرجة، نتيجة الالتهاب الرئوي الناجم عن السلالة الجديدة من فيروس كورونا القاتل، حسبما أعلنت اللجنة الوطنية الصحية بالصين في بيان، السبت.

وأصاب الفيروس أيضا الاقتصاد العالمي، حيث هوت أسعار النفط لتسجل أشد خسارة أسبوعية لها منذ عام، فيما ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها منذ أسبوعين وسط تخوفات من اتساع نطاق فيروس كورونا.

كما هبطت أسعار الدولار وتراجعت الأسهم بالأسواق الامريكية وسط موجة من عمليات البيع أمس بفعل المخاوف المتنامية من مدى انتشار الفيروس التاجي الذي ظهر في الصين.

ويرصد مصراوي أبرز ما خلفه انتشار الفيروس حتى الآن على الاقتصاد العالمي.

عمليات بيع واسعة في الأسواق الأمريكية

تراجعت الأسهم وسط عمليات بيع واسعة النطاق أمس الجمعة، حيث تحاشى المستثمرون الأسهم بفعل المخاوف المتنامية من مدى انتشار الفيروس التاجي الذي ظهر في الصين.

وبحسب وكالة رويترز سجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر انخفاض أسبوعي له في ستة أشهر.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 170.36 نقطة بما يعادل 0.58% إلى 28989.73 نقطة، وفقد ستاندرد آند بورز 30.09 نقطة أو 0.90 % مسجلا 3295.45 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 87.57 نقطة أو 0.93% إلى 9314.91 نقطة.

هبوط أسعار النفط

هوت أسعار النفط الخام أكثر من 2% أمس، وتكبد برنت أشد خسارة أسبوعية له فيما يقارب عام بفعل المخاوف من اتساع نطاق فيروس تاجي ظهر في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بما قد يكبح الطلب على السفر والطاقة.

وقالت وكالة رويترز إنه تحدد سعر التسوية لخام برنت عند 60.69 دولار للبرميل، منخفضا 1.35 دولار بما يعادل 2.2%. وهبط خام القياس العالمي 6.4% هذا الأسبوع، في أكبر تراجع أسبوعي له منذ 21 ديسمبر 2018.

وأغلقت العقود الآجلة للخام الأمريكي على 54.19 دولار، حيث فقدت 1.4 دولار أو 2.5% يوم الجمعة ونزلت 7.4 على مدار الأسبوع، في أكبر انخفاض أسبوعي منذ 19 يوليو.

وتخشى السلطات الصحية من تسارع معدلات الإصابة أثناء عطلة السنة القمرية الجديدة مطلع الأسبوع القادم، والتي يستغلها ملايين الصينيين للخروج في رحلات.

كورونا يقفز بأسعار الذهب

قفز الذهب إلى ذروته في أكثر من أسبوعين أمس، مع توسع انتشار الفيروس التاجي "كورونا" ووصوله إلى 4 قارات.

وقالت وكالة رويترز إنه بحلول الساعة 1841 بتوقيت جرينتش أمس، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.7% إلى 1573.73 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل ذروته منذ الثامن من يناير عند 1575.03 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع سعر المعدن العالمي بنسبة 1% منذ بداية الأسبوع.

تراجع الدولار أمام الين

وتراجع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني الذي يعد ملاذا آمنا يوم الجمعة وسط قلق المستثمرين من أن انتشار فيروس ظهر في الصين قد يضر بالسفر والطلب الاقتصادي.

وتراجع الدولار 0.22 % إلى 109.24 ين.، وعادة ما يستقطب الين المستثمرين في أوقات الضغوط الجيوسياسية أو المالية نظرا لوضع اليابان كأكبر دائن في العالم.

وقال رونالد سيمبسون، العضو المنتدب لبحوث العملات العالمية لدى أكشن إيكونوميكس، في مذكرة، "الطلب على الملاذات الآمنة هو المحرك الرئيسي نهاية الأسبوع.. الأعصاب ازدادت توترا إذ يبدو أن تفشي الفيروس التاجي يتفاقم".

وساعدت جاذبية الدولار كملاذ آمن على تعزيز العملة قرب ذروة ثمانية أسابيع مقابل اليورو أمس.

وتدعم ذلك ببيانات فاترة لمؤشر مديري المشتريات في أوروبا أقنعت السوق أكثر بأن صناع السياسات بالبنك المركزي الأوروبي سيواصلون انتهاج سياسة نقدية ميسرة في المستقبل القريب.

وتراجع اليورو 0.23% إلى 1.1027 دولار.

وهبط الجنيه الاسترليني يوم الجمعة، بعد أن صعد في بادئ الأمر، مع استمرار توقع بعض المستثمرين خفض سعر الفائدة الأسبوع القادم حتى بعد أن أظهرت مسوح الشركات انتعاشة فى الاقتصاد البريطاني عقب الانتخابات. ونزل الاسترليني 0.33 % أمام الدولار.

وانخفض الدولار الكندي نحو 0.13% أمام نظيره الأمريكي مع تأثير الفيروس التاجي سلبا على أسعار النفط.