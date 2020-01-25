المالية تتيح 2 مليار جنيه لرصف الطرق الداخلية بالمحافظات

كتب- مصطفى عيد:

عقد محمد معيط وزير المالية اجتماعًا مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وذلك بحضور محمود منتصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك الاستثمار القومي؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ الخطة العاجلة لرصف ورفع كفاءة وتطوير الطرق المحلية بالمحافظات، ومشروعات مبادرة «حياة كريمة» في 143 قرية خلال المرحلة الأولي بـ 11 محافظة.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم السبت عن وزارة المالية، تم الاتفاق على إتاحة ملياري جنيه لتنفيذ الخطة العاجلة لرصف الطرق الداخلية بالمحافظات، وفقًا لأعلى المواصفات الفنية ومعايير الجودة، بحيث يتم تعزيز البنية التحتية، على النحو الذي يربط المدن بعضها ببعض من خلال شبكة طرق جيدة.

وقال وزير المالية في البيان إنه تم تعزيز موازنة وزارة التنمية المحلية للعام المالي الجاري بمبلغ مليار جنيه للإسهام في دعم تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظات؛ على النحو الذي يوفر سبل العيش الكريم، من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية خاصة للفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد معيط على أهمية استمرار جهود الدولة في تطوير شبكة البنية التحتية بالمحافظات؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة الداخلية، وتحفيز بيئة أداء الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.

من جانبه قال وزير التنمية المحلية، في البيان إن الوزارة تتابع بصورة يومية تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» وقد تمت إتاحة مبالغ مالية للمحافظات للبدء في تنفيذ المشروعات في القرى الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع كل مستجدات مبادرة «حياة كريمة» ولابد من الإسراع في إجراءات تنفيذ المشروعات قبل نهاية العام المالي الحالي، واستكمال باقي المشروعات في القرى المستهدفة في العام المالي المقبل.

وشدد على أن الوزارة تسعى إلى إحداث انطلاقة كبيرة في الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروعات التي تم تحديدها بالقرى المستهدفة ليتم الانتهاء من عدد كبير منها خلال 30 يونيو المقبل.