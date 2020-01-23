تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في 11 بنكا بنهاية تعاملات آخر الأسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك عاملة في مصر مع نهاية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، بينما ارتفع سعره في بنك البركة قرشا.

وارتفع سعر الدولار قرشين في بنك البركة إلى 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وقناة السويس، وكريدي أجريكول عند 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والتعمير والإسكان عند 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي التجاري الدولي، والعربي الأفريقي عند 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.77 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.