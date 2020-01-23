الإحصاء: 7.1 مليار جنيه قيمة معاشات ومساعدات التضامن الاجتماعي في 2018

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت قيمة المبالغ المنصرفة من معاشات ومساعدات وزارة التضامن الاجتماعي إلى 7.1 مليار جنيه خلال عام 2018، مقابل 7.5 مليار جنيه خلال 2017، بنسبة تراجع 4.4%، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء العامة اليوم الخميس.

ووفقا للجهاز، بلغ عدد الحالات المستفيدة نحو 1.77 مليون حالة من هذه المعاشات والمساعدات خلال 2018 مقابل 1.83 مليون جنيه خلال 2017، بنسبة تراجع بنحو 3.1%.

وأرجع الجهاز هذا الانخفاض إلى استبعاد حالات الوفاة من الأشخاص المستحقين والمتزوجات من اللاتي يحصلن على معاش المطلقات.

بينما ارتفعت قيمة المبالغ المنصرفة من برنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي بقيمة 13.2 مليار جنيه خلال 2018 مقابل 9.3 مليار جنيه خلال 2017، بنسبة زيادة 42.1%.

وبحسب البيان، بلغ عدد الأسر المستفيدة من البرنامج بنحو 2.2 مليون أسرة خلال 2018 مقابل 2.3 مليون أسرة خلال 2017، بنسبة تراجع 2%.