أكثر الكلمات إنتشاراً

مؤتمر برلين مونديال قطر سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا احتجاجات لبنان بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب ماجدة الصباحي الطقس الدوري الإنجليزي عزل ترامب

تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة الجملة الأربعاء 22-1-2020

11:20 ص الأربعاء 22 يناير 2020
تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة الجملة الأربعاء 22-1-2020

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22 يناير 2020، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و5.65 جنيه، وكيلو البطاطس بين 3 جنيهات، و4.5 جنيه، كما تراوح سعر كيلو البصل الجملة اليوم بين 3 و6 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و5.65 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات، و4.5 جنيه.

البصل بين 3 و6 جنيهات.

الكوسة بين 6 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

اليوسفي بين 1.5 و6.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

سوق العبور أسعار الخضروات أسعار الفاكهة

الخبر التالى:

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم 22-1-2020
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:3 أيام ممطرة تبدأ اليوم.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت