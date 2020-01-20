المشاط تبحث مع مؤسسة "سي دي سي" البريطانية توسيع نشاطها بمصر

كتب- مصطفى عيد:

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الاثنين، مع نك اودونوهو, الرئيس التنفيذي لمجموعة سي دي سي، زيادة استثمارات المجموعة في مصر، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين.

جاء اللقاء على هامش قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية التي عقدت اليوم في العاصمة البريطانية لندن، وحضر اللقاء طارق عادل، سفير مصر لدى لندن، ويفري أدامز، سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، وتنبيت أرمياس، المدير التنفيذي لأفريقيا بالمجموعة، ومارك ريتشارتسون، مدير شمال أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة التنمية الدولية البريطانية.

وتعد مجموعة سي دي سي مؤسسة تمويل التنمية في المملكة المتحدة للقطاع الخاص، وتستثمر لتنمية القطاع الخاص في مصر منذ عام 2003، في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والبنية التحتية، وقامت بتمويل 20 شركة وخلق ما يزيد عن 9000 فرصة عمل مباشرة، وفقا للبيان.

كما مولت المؤسسة عددا من شركات القطاع الخاص التي تعمل في محطة بنبان للطاقة الشمسية بقيمة 97 مليون دولار، لدعم مصر في تحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة والمحافظة على البيئة.

وأشادت مؤسسة "سي دي سي"، بالإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي نفذتها الحكومة المصرية، معربين عن اعتزامهم توسيع نشاطهم في مصر وفق أولويات الحكومة المصرية، تزامنا مع افتتاح مكتب لهم بالقاهرة خلال منتصف العام الجاري.

وأعربت رانيا المشاط، عن تطلعها لزيادة الشراكة بين مصر ومؤسسة تمويل التنمية البريطانية، في ظل دور المؤسسة في الاستثمار في محطة الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، ومشروعات التعليم.

وأشارت إلى أهمية المساعدة في تحقيق رؤية وزارة التعاون الدولي الهادفة إلى تدعيم الشراكة متعددة الأطراف لمصر بين شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، في ظل الدور المنوط للوزارة.

وأوضحت دور الوزارة يتضمن كلا من تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، والجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام.

وقالت الوزيرة إن هذا الدور يأتي في إطار السياسة العامة للدولة، وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، وإدارة علاقات مصر مع منظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي، وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي.