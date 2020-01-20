ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 20-1-2020

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الاثنين، بنحو جنيه واحد، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 684 جنيها مقابل 683 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 586 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 782 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5472 جنيها.

وعالميا، يتحرك الذهب في نطاق ضيق قدره ثلاثة دولارات، أولى تعاملات الأسبوع في الأسواق العالمية، اليوم الاثنين، في الوقت الذي تشجع فيه بيانات اقتصادية أمريكية الاستثمار في الأصول المرتفعة المخاطر، بينما يتلقى المعدن الأصفر الدعم من تحوط محدود من المخاطرة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1558.46 دولار للأوقية، بعد أن تراجع 0.4% تقريبا في الأسبوع الماضي.