أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر كيلو الكوسة خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 5 و9 جنيهات.
واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 و5.6 جنيه.
البطاطس بين 3 جنيهات، و4.5 جنيه.
البصل بين 3 و6 جنيهات.
الكوسة بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.
الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات.
الملوخية بين 4 و6 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.
القلقاس بين 4 و7 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
البرتقال السكري بين 2 جنيه و4 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.
اليوسفي بين 1.5 و6.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.
-
1767
-
528
-
363
-
178
-
152
-
118
-
112
-
107
-
88
-
63
-
62
-
55
-
54
-
50