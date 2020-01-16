"الأوروبي لإعادة الإعمار": مصر تصدرت استثماراتنا في 2019 بجنوب المتوسط

كتبت- منال المصري:

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن مصر تصدرت الاستثمارات السنوية للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط في عام 2019، عبر التزامات جديدة بلغت 1.2 مليار يورو في 26 مشروعا مقابل 1.1 مليار يورو في العام السابق عليه.

وأشار البنك في بيان اليوم الخميس، إلى ضخ 1.8 مليار يورو استثمارات جديدة في 53 مشروعًا بمنطقة جنوب وشرق المتوسط خلال عام 2018، 72% منها بالقطاع الخاص، وكان 40% منها في الاقتصاد الأخضر.

وأضاف البنك أن هذه الاستثمارات بمنطقة جنوب وشرق المتوسط تأتي كتكملة لاستثمارات تم ضخها في عام 2018 بقيمة 2 مليار يورو في 50 مشروعًا بالمنطقة، بحسب البيان.

وقالت هايكه هامغارت، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، إن البنك قدم 183 مليون يورو للشركة المصرية لنقل الكهرباء العام الماضي، لتسهيل دمج 1.3 جيجاوات من الطاقة المتجددة الجديدة في نظام الكهرباء المصري من خلال ربط محطات الطاقة المتجددة الجديدة.

ومن بين الاستثمارات الرئيسية للبنك في مصر حزمة تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك الأهلي المصري لدعم مشاريع الطاقة والمناخ المستدامة من قبل الشركات الصغيرة، وبرامج لزيادة مهارات الشباب والتصدي لتحديات بطالة الشباب، بحسب هامغارت.

وأشارت إلي أن البنك استثمر في 11 مشروعًا في منطقة جنوب وشرق المتوسط بهدف توفير الفرص الاقتصادية للشباب والنساء، كما شارك البنك، في مصر، مع سيتي سنتر ألماظة في أول مرفق تعليمي في الموقع لتوفير التدريب والتوظيف للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع الخاص.

وفي الأردن، استثمر البنك 87 مليون يورو في 9 مشاريع، كما استثمر 164 مليون يورو في 3 مشاريع بلبنان، و204 ملايين يورو في 14 مشروعا بالمغرب، و177 مليون يورو في 11 مشروعا بتونس، خلال عام 2019، وفقا للبيان.

وشهد عام 2019 أيضًا افتتاح مكتب ثالث للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المغرب في أغادير، مما أكد التزام البنك بتطوير الاقتصاد وتعزيز التكامل الإقليمي، بحسب البيان.

وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، موّل البنك أول سند للتأثير المترتب على العمالة الفلسطينية لمعالجة مستويات بطالة الشباب المرتفعة عن طريق توفير التدريب المهني لأكثر من 1000 شاب فلسطيني.