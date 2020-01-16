هيئة الاستثمار: الموافقة على 20 مشروعا جديدا بنظام المناطق الحرة في 5 أشهر

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في بيان اليوم الخميس، الموافقة على 20 مشروعا جديدا بنظام المناطق الحرة العامة، خلال الفترة من 1 أغسطس 2019 وحتى نهاية العام الماضي باستثمارات تبلغ 78 مليون دولار، ووفرت المشروعات 890 فرصة عمل.

وقال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن 20 مشروعا في المناطق الحرة، أجرت توسعات برؤوس أموال بلغت 173 مليون دولار، كما قام 70 مشروعا باجراء توسعات على التكاليف الاستثمارية بقيمة 229.5 مليون دولار.

وأضاف أن 36 مشروعا بإجراء توسعات على عدد العمالة بما ساهم في توفير 1495 فرصة عمل جديدة، مشيرا إلى أنه تم استصدار الموافقة المبدئية لنحو 15 مشروعا باستثمارات بلغت 41 مليون دولار، وذلك تمهيدا لاستصدار الموافقات النهائية لها.

وأوضح أن المناطق الحرة هي حد الاأظمة الاستثمارية المميزة التي توليها الهيئة الأهمية بهدف المساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال إقامة مشروعات تعمل في أنشطة مختلفة داخل منطقة واحدة.

وأشار إلى أن المستثمرين يتمتعون في المناطق الحرة بكافة المزايا والإعفاءات الضريبية والجمركية التي نص عليها قانون الاستثمار، في إطار دور الهيئة لدعم وتهيئة المناخ الاستثمارى بالبلاد، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات.