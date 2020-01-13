انخفاض البلطي وزيادة البوري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

انخفض سعر السمك البلطي خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر السمك البوري والجمبري.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، ليتراوح اليوم بين 23 و27 جنيها، وتراجع سعر كيلو السبيط والكاليماري 5 جنيهات، ليتراوح بين 110 جنيهات و160 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 40 و50 جنيها، وزاد سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 50 و60 جنيها، كما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح بين 30 و150 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.