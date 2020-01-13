أسعار الذهب العالمية تنخفض قبل توقيع اتفاق تجارة مؤقت بين أمريكا والصين

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار الذهب العالمية اليوم الاثنين مع صعود الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 19 شهرا قبل توقيع اتفاق التجارة المؤقت بين واشنطن وبكين مما شجع المستثمرين على العودة للأصول عالية المخاطر.

وقالت وكالة رويترز إن سعر الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1553.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش. ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3% إلى 1555.80 دولار.

وصعدت الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 19 شهرا قبل توقيع اتفاق المرحلة واحد في البيت الأبيض المقرر يوم الأربعاء، بحسب الوكالة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أمس الأحد إن التزامات الصين في اتفاق المرحلة واحد التجاري لم تتغير خلال عملية الترجمة التي استغرقت وقتا طويلا وستُعلن هذا الأسبوع.

كما ساهم في تهدئة المخاوف أكثر تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم السبت الماضي ذكر أن واشنطن وبكين اتفقتا علي إجراء محادثات نصف سنوية بهدف دفع الإصلاحات في البلدين وحل الخلافات.

وارتفعت أسعار الذهب 18% العام الماضي على خلفية النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم الذي استمر طويلا.

وصعد الدولار قبل التوقيع مما يزيد تكلفة الذهب للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نرل البلاديوم 0.1% إلى 2114.62 دولار للأوقية وتراجعت الفضة 0.4% إلى 18.02 دولار وهبط البلاتين 0.5% إلى 973.51 دولار.