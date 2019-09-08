تعرف على تفاصيل قرض المصروفات الدراسية من بنك ناصر الاجتماعي

القاهرة- مصراوي:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم الأحد، استمرار بنك ناصر الاجتماعي في تقديم برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية، وذلك تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقالت الوزارة إن برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية يتيح تمويل سنة دراسية واحدة تسدد على 10 أشهر، أو تمويل مرحلة تعليمية كاملة مثل المرحلة الإعدادية بسنواتها الثلاثة، أو الثانوية بحد أقصى للتمويل 50 ألف جنيه.

وقال شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، إن هدف البرنامج هو إتاحة التعليم للجميع لذلك لا يوجد حد معين لعدد الطلاب في الأسرة الواحدة، مُشيرا إلى أن القرض يستهدف أصحاب الوظائف الحكومية وأصحاب المعاشات بالإضافة إلى ورثتهم، والعاملين في القطاع الخاص بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة.

وأضاف أن استهداف كل هذه الفئات يتيح الفرصة لرفع معدلات الالتحاق بالمدارس، ومساعدة الأسر التي تنفق على تعليم أولادها في المدارس الخاصة.

وذكر فاروق أن المستندات المطلوبة للعاملين في القطاع الحكومي هي طلب الحصول على التمويل، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة، مع تقديم خطاب صادر من المدرسة يفيد بالسنة الدراسية للطالب، مع توضيح قيمة المصروفات الخاصة بالطالب، وشهادة ميلاد الطالب بالكمبيوتر، بالإضافة إلى مفردات المرتب.

وبالنسبة لأصحاب وورثة المعاشات يضاف إلى المستندات السابقة بيان بقيمة المعاش أو حصة الوارث من المعاش، بحسب فاروق.

أما العاملين في القطاع الخاص فتكون نفس المستندات ويضاف اليها صور بطاقات عدد اثنين ضامنين، وإيصال مرافق حديث لطالب التمويل وللضامنين، وكذلك ما يفيد مدة الخدمة، على أن لا تقل عن خمس سنوات لكل منهم، وفقا للبيان.

وبالنسبة لمستندات أصحاب المهن الحرة فهي ذات المستندات العامة، ويضاف إليها كشف حساب عن آخر ستة أشهر، ومستخرج حديث من السجل التجاري.

وقال البنك إن إتاحة هذا القرض يأتي في إطار إيمانه بأن الاستثمار في تعليم الأبناء هو الفرصة الأكيدة لتأمين مستقبلهم، وبهدف مساعدة أولياء الأمور في مقابلة أعباء المصروفات الدراسية.