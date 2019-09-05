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    "أرامكو" السعودية توقع مذكرة تفاهم مع منطقة تجارة حرة صينية

    02:40 م الخميس 05 سبتمبر 2019
    "أرامكو" السعودية توقع مذكرة تفاهم مع منطقة تجارة حرة صينية

    أرامكو

    القاهرة- وكالات:

    قالت أرامكو السعودية في بيان، إنها وقعت اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع منطقة التجارة الحرة في تشجيانغ بالصين، لتسهيل استحواذ أرامكو على حصة نسبتها 9% من مجمع تشجيانغ المتكامل للتكرير والبتروكيماويات، بحسب وكالة رويترز.

    وجرى توقيع مذكرة التفاهم خلال زيارة قام بها يوان جيا جون حاكم إقليم تشجيانغ إلى مقر أرامكو في مدينة الظهران السعودية.

    كما تضمنت مذكرة التفاهم اتفاقا طويل الأمد لتوريد النفط الخام، وستسمح لأرامكو بالاستفادة من "مرافق تخزين النفط الخام الضخمة" التابعة لشركة تشجيانغ للبتروكيماويات لخدمة عملاء الشركة في آسيا، وفقا للبيان.

    أرامكو منطقة تجارة حرة صينية مجمع تشجيانغ
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