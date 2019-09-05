زيادة البامية والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت أسعار الخيار البلدي والبامية، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق العبور، مقارنة بمستواه أمس.

وتراوح كيلو الخيار البلدي بين 4 و 5 جنيهات بزيادة جنيه عن أسعار أمس، وسعر كيلو البامية بين 15 و 20 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه، بزيادة 10 قروش.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 25 و35 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.50 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و 5 جنيهات بزيادة جنيه.

البامية بين 15 و 20 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و8 جنيهات.

التين البرشومي بين 5 و9 جنيهات.

المانجو العويس 15 و19 جنيها.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.