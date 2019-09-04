المركزي للإحصاء: انخفاض حالات البروتستو 27% خلال العام الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في بيان اليوم الأربعاء، إن عدد حالات البروتستو الذي دفعت قيمته خلال العام الماضي انخفضت بنسبة 27% لتسجل 4791 حالة.

والبروتستو، هي ورقة تؤخذ على المدين من المحكمة بعد طلب الدائن ذلك، لعدم سداد المدين مديونيته وعدم وجود رصيد كافى لدفع الكمبيالات المستحقة عليه لإثبات حقه قانونيا في عدم حصوله على أمواله المستحقة عند المدين، وهي نوعان، بروتستو دفعت قيمته، وبروتستو عدم الدفع.

وأظهرت بيانات المركزي للمحاسبات، أن قيمة الدين لحالات البروتستـو الذي دفعت قيمته بلغ 53.5 مليون جنيه العام الماضي، مقابل 56.9 مليون جنيه في 2017، بانخفاض بنسبة 5.9%.

وبلغ عدد حالات بروتستو عدم الدفع 12500 حالة عام 2018 مقابل 19935 حالة عام 2017 بانخفاض قدره 7435 حالـة بنسبه 37.3%، بحسب البيان.

ووفقا للبيان، بلغت قيمة الدين لحالات بروتستو عدم الدفع مليار جنيه عام 2018 مقابل 0.7 مليار جنيه عام 2017 بارتفاع قدره 0.3 مليار جنيه بنسبه 39.1%.

وأوضح البيان أن عدد حالات إشهار الإفلاس ارتفاع العام الماضي إلى 4 حالات مقابل حالة واحدة في 2017، بنسبة زيادة 300%.

وأضاف أن قيمة الدين لأحكام إشهار الإفلاس بلغ في 2018 نحو 8.3 مليون جنيه مقابل 0.2 مليون جنيه في 2017، بارتفاع قدره 8.1 مليون جنيه.