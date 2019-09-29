"الكويت الوطني" يخفض الفائدة 0.5% على حسابات التوفير والودائع

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك الكويت الوطني مصر، لمصراوي، إن البنك قرر خفض الفائدة بنسبة 0.5% على حسابات التوفير والودائع في اجتماع لجنة الأصول والخصوم "الأليكو" اليوم.

ويأتي هذا القرار بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض.

وذكر المصدر لمصراوي، أن البنك أبقى على فائدة الشهادات الادخارية لأجل 3 سنوات ذات العائد الثابت دون تغيير لتصل إلى 12% سنويا للعائد الذي يصرف شهريا، وإلى 12.5% سنويا للعائد الذي يصرف بشكل ربع سنوي.

وأضاف المصدر أن البنك لم يحسم الفائدة على القروض الشخصية بعد، وأنه سيدرس قرارات البنوك الأخرى بشأنها.