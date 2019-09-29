البنك العقاري يخفض الفائدة 1% على القروض

كتبت- منال المصري:

قال عمرو جادالله، نائب رئيس البنك العقاري المصري، إن البنك قرر خفض الفائدة 1% على القروض الشخصية وقروض المشروعات الكبرى، وربع في المئة على الودائع، تزامنا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.

وكان البنك المركزي قرر خفض الفائدة 1% يوم الخميس الماضي بنسبة 1% في اجتماع السياسة النقدية الخميس الماضي ليتراوح متوسط سعر الفائدة بين 13.25% على الإيداع و14.25% على الإقراض.

وأضاف عمرو جادالله، لمصراوي أن الفائدة على الشهادات المتغيرة هبطت 1% مباشرة لارتباطها بسعر الفائدة بالبنك المركزي.

وبحسب جادالله، قرر البنك الإبقاء على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت دون تغيير عند 12.5% للعائد الشهري و12.75% للعائد الربع سنوي.

كما قرر البنك الابقاء على حساب التوفير دون تغيير وذلك تماشيًا مع الأسعار في السوق حاليا.