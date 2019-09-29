  • عاجل:الداخلية: مقتل 15 إرهابياً في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بشمال سيناء

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الزمالك وجينيراسيون عبدالعزيز الفغم هنا الزاهد أسعار الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة أسعار الذهب

    البنك العقاري يخفض الفائدة 1% على القروض

    12:40 م الأحد 29 سبتمبر 2019
    البنك العقاري يخفض الفائدة 1% على القروض

    البنك العقاري المصري

    كتبت- منال المصري:

    قال عمرو جادالله، نائب رئيس البنك العقاري المصري، إن البنك قرر خفض الفائدة 1% على القروض الشخصية وقروض المشروعات الكبرى، وربع في المئة على الودائع، تزامنا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.

    وكان البنك المركزي قرر خفض الفائدة 1% يوم الخميس الماضي بنسبة 1% في اجتماع السياسة النقدية الخميس الماضي ليتراوح متوسط سعر الفائدة بين 13.25% على الإيداع و14.25% على الإقراض.

    وأضاف عمرو جادالله، لمصراوي أن الفائدة على الشهادات المتغيرة هبطت 1% مباشرة لارتباطها بسعر الفائدة بالبنك المركزي.

    وبحسب جادالله، قرر البنك الإبقاء على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت دون تغيير عند 12.5% للعائد الشهري و12.75% للعائد الربع سنوي.

    كما قرر البنك الابقاء على حساب التوفير دون تغيير وذلك تماشيًا مع الأسعار في السوق حاليا.

    البنك العقاري المصري البنك المركزي أسعار الفائدة

    الخبر التالى:

    "برايم" يتوقع انخفاض جديد في أسعار الفائدة بنسبة 3.5% حتى نهاية 2020
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان