البنك العقاري يخفض الفائدة 1% على القروض
كتبت- منال المصري:
قال عمرو جادالله، نائب رئيس البنك العقاري المصري، إن البنك قرر خفض الفائدة 1% على القروض الشخصية وقروض المشروعات الكبرى، وربع في المئة على الودائع، تزامنا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.
وكان البنك المركزي قرر خفض الفائدة 1% يوم الخميس الماضي بنسبة 1% في اجتماع السياسة النقدية الخميس الماضي ليتراوح متوسط سعر الفائدة بين 13.25% على الإيداع و14.25% على الإقراض.
وأضاف عمرو جادالله، لمصراوي أن الفائدة على الشهادات المتغيرة هبطت 1% مباشرة لارتباطها بسعر الفائدة بالبنك المركزي.
وبحسب جادالله، قرر البنك الإبقاء على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت دون تغيير عند 12.5% للعائد الشهري و12.75% للعائد الربع سنوي.
كما قرر البنك الابقاء على حساب التوفير دون تغيير وذلك تماشيًا مع الأسعار في السوق حاليا.
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