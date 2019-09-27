  • عاجل:الداخلية: مقتل 15 إرهابياً في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بشمال سيناء

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الزمالك وجينيراسيون عبدالعزيز الفغم هنا الزاهد أسعار الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة أسعار الذهب

    تراجع الطماطم.. أسعار الخضروات بسوق العبور خلال أسبوع

    12:06 م الجمعة 27 سبتمبر 2019
    تراجع الطماطم.. أسعار الخضروات بسوق العبور خلال أسبوع

    أسعار الخضروات

    القاهرة – مصراوي:

    انخفضت أسعار عددا من الخضروات في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينها الطماطم والفاصوليا والخيار البلدي.

    وتراوح سعر كيلو الطماطم اليوم الجمعة بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، وسعر الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و 3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا، وكيلو الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بتراجع جنيه ونصف.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

    البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

    البصل بين 2 و 3.7 جنيه، بزيادة 20 قرشا.

    الكوسة بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيهين.

    الفاصوليا بين 12 و 18 جنيها، بتراجع 6 جنيهات.

    الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و 3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

    الفلفل الرومي البلدي بين 5 و 6 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 2 و 5.5 جنيه.

    الملوخية بين 2 و 3 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بتراجع جنيه ونصف.

    البامية بين 15 و 20 جنيها.

    أسعار الفاكهة:

    الليمون البلدي بين 6 جنيهات و 12 جنيها.

    العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات.

    العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيها.

    تين برشومي بين 4 و 9 جنيهات، تراجع جنيه.

    مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.

    مانجو عويس 20 و27 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

    أسعار الخضروات سوق العبور أسعار الفاكهة

    الخبر التالى:

    البنك الأهلي: إجمالي حجم الأصول يبلغ 1.5 تريليون جنيه
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان