تراجع الطماطم.. أسعار الخضروات بسوق العبور خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

انخفضت أسعار عددا من الخضروات في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينها الطماطم والفاصوليا والخيار البلدي.

وتراوح سعر كيلو الطماطم اليوم الجمعة بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، وسعر الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و 3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا، وكيلو الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بتراجع جنيه ونصف.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2 و 3.7 جنيه، بزيادة 20 قرشا.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفاصوليا بين 12 و 18 جنيها، بتراجع 6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و 3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و 6 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و 5.5 جنيه.

الملوخية بين 2 و 3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بتراجع جنيه ونصف.

البامية بين 15 و 20 جنيها.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و 12 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيها.

تين برشومي بين 4 و 9 جنيهات، تراجع جنيه.

مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.

مانجو عويس 20 و27 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.