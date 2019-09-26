بنك عوده- مصر يفتتح فرعا جديدا بالمقر الرئيسي في القاهرة الجديدة

كتبت - منال المصري:

أعلن بنك عوده - مصر، اليوم الخميس، افتتاح فرع جديد بالمقر الرئيسي المرتقب بشارع التسعين في مدينة القاهرة الجديدة، بحضور محمد بدير العضو المنتدب لبنك عوده – مصر.

ويعمل البنك على تنفيذ خطة توسعية طموحة للانتشار الجغرافي للبنك للوصول لمختلف شرائح المجتمع من الدلتا للصعيد وذلك من خلال 49 فرعاً منتشرة في جميع محتفظات مصر.

وتبلغ مساحة المقر الرئيسي المرتقب 34 ألف متر مربع والفرع الجديد هو واحد من 9 فروع وافق البنك المركزي المصري على افتتاحها لبنك عوده – مصر خلال عام 2019، إذ تشمل سلسلة الفروع الجديدة الأخرى: ميناء بورسعيد وشبين الكوم ودمنهور وكفر الشيخ والسادس من أكتوبر(إسلامي) والإسماعيلية والمنيا والعاشر من رمضان.

ويهتم بنك عوده - مصر بالتوسع في أكثر المناطق الجغرافية ازدحاما بالسكان ذات حجم أعمال هائلة وذلك لاستقطاب أكبر عدد ممكن من العملاء وتشجيعا على النهوض بالوعي المصرفي بمصر، بالإضافة الى تعزيز برنامج الشمول المالي للبنك المركزي، بحسب البيان.

ويتوسع الذراع الاستثماري لمجموعة بنك عوده لبنان في مصر لعمق السوق وتنوعه وتزايد عدد الفرص الاستثمارية به ويسهم ذلك بشكل مباشر في زيادة دعم الاقتصاد المصري.