5.5 جنيه لكيلو البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الخميس، دون تغيير مقارنة بأسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، و سعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.7 جنيه .

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.7 جنيه.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 12 و18 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي 2 و5.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات.

التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

المانجو العويس بين 20 و27 جنيها.