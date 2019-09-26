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    5.5 جنيه لكيلو البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    11:48 ص الخميس 26 سبتمبر 2019
    5.5 جنيه لكيلو البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    بطاطس

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الخميس، دون تغيير مقارنة بأسعار أمس.

    وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، و سعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.7 جنيه .

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

    البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

    البصل بين 2 و3.7 جنيه.

    الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

    الفاصوليا بين 12 و18 جنيها.

    الباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

    الفلفل الرومي البلدي بين 5 و6 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي 2 و5.5 جنيه.

    الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

    أسعار الفاكهة:

    الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

    العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات.

    العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات.

    التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات.

    المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

    المانجو العويس بين 20 و27 جنيها.

    أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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