5.5 جنيه لكيلو البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الخميس، دون تغيير مقارنة بأسعار أمس.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، و سعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.7 جنيه .
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.
البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
البصل بين 2 و3.7 جنيه.
الكوسة بين 5 و8 جنيهات.
الفاصوليا بين 12 و18 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 5 و6 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي 2 و5.5 جنيه.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
أسعار الفاكهة:
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.
العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات.
التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات.
المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.
المانجو العويس بين 20 و27 جنيها.
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