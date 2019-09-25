صمود مؤقت.. لماذا ارتفعت مؤشرات البورصة اليوم بعد خسائر حادة؟

كتبت- شيماء حفظي:

عاد اللون الأخضر اليوم الأربعاء لشاشات تداول البورصة المصرية مرة ثانية بعد 3 أيام سيطر فيها اللون الأحمر على المؤشرات، إثر تراجعت حادة شهدها السوق.

وفي جلسة عوضت جزءا من خسائر سوق المال، قفز المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 3.2% إلى مستوى 13594 نقطة، بعد موجة حادة من الخسائر.

وخسرت البورصة المصرية في 3 جلسات منذ بداية الأسبوع معظم المكاسب التي كانت حققتها منذ بداية العام، وفقدت القيمة السوقية للشركات عشرات المليارات من الجنيهات.

واضطرت البورصة المصرية لوقف التداول لمدة نصف ساعة يوم الأحد بعد الهبوط الكبير الذي ضرب مؤشراتها، في خطوة لم تحدث منذ سنوات.

لماذا ارتفعت البورصة؟

وقال محللان بسوق المال، تحدث إليهما مصراوي، إن الارتفاع في مؤشرات البورصة اليوم، سببه عودة المستثمرين الأجانب للشراء بعد موجة بيعية كبيرة خلال الأيام الماضية.

ويرى أحمد زكريا، مدير الاستثمار بشركة عكاظ لإدارة المحافظ المالية، أن المستثمرين الأجانب عادوا للشراء مرة أخرى مع تأكد عدم وجود مخاطر بالسوق المصري.

وهو ما اتفق معه محمد رضوان، رئيس شركة آراب فينانس لتداول الأوراق المالية، قائلا إن توجه المستثمرين الأجانب للبيع بدأ في جلسة الإثنين الماضي، وجاء نتيجة الضغوط البيعية الكبيرة من جانب المصريين، لكنه مع توالي الجلسات ووضوح الرؤية بشأن الأوضاع الداخلية عادت الثقة نسبيا فتحولوا للشراء.

صعود مؤقت وترقب

يرى المحللان، أن صعود مؤشرات البورصة اليوم، لا يمكن المراهنة عليه باعتباره "موجة تصحيحية" للسوق، خاصة وأن المستثمرين يترقبون حدثًا مهمًا خلال الأيام المقبلة.

وقال زكريا، إن المستثمرين يترقبون قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة والذي من المقرر إعلانه غدًا، مضيفًا "سينعكس هذا القرار على أداء البورصة، وإن كنا نأمل أن يتم تخفيض الفائدة لتساعد السوق على الصعود مرة أخرى".

اقرأ أيضا:

البورصة تقفز 3.2% في جلسة "التقاط الأنفاس" بعد موجة من الخسائر الحادة