البورصة تقفز 3.2% في جلسة "التقاط الأنفاس" بعد موجة من الخسائر الحادة

كتبت- شيماء حفظي:

عوضت البورصة المصرية جزءا من خسائرها، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في جلسة وصفت بأنها جاءت من أجل "التقاط الأنفاس" بعد هبوط حاد لمؤشراتها على مدار ثلاثة أيام متتالية.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 3.2% بنهاية تعاملات اليوم، إلى 13594 نقطة، بدعم من مشتريات عربية وأجنبية.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.7% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.6%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب اليوم، صافي شراء بقيمة 158 مليون جنيه، والأجانب صافي شراء بقيمة 64.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 222.8 مليون جنيه.

وقال أحمد زكريا، مدير الاستثمار بشركة عكاظ لإدارة المحافظ المالية، لمصراوي، إن ارتفاع الأسهم خلال جلسة اليوم يعد "التقاط أنفاس" للمستثمرين بعد الهبوط الكبير خلال الأيام الماضية.

وخسرت البورصة المصرية في 3 جلسات منذ بداية الأسبوع معظم المكاسب التي كانت حققتها منذ بداية العام، وفقدت القيمة السوقية للشركات عشرات المليارات من الجنيهات، واضطرت البورصة المصرية لوقف التداول لمدة نصف ساعة يوم الأحد بعد الهبوط الكبير الذي ضرب مؤشراتها، في خطوة لم تحدث منذ سنوات.

وأضاف أن المستثمرين الأجانب عادوا للشراء مرة أخرى مع تأكد عدم وجود مخاطر بالسوق المصري، "لكنه لا يمكن المراهنة على هذه الجلسة فقط للتأكد من إمكانية تعافي السوق".

"خسرنا خلال الثلاثة أيام مكاسب البورصة منذ بداية العام، وهي أزمة ستأخذ وقتا لتداركها، سيكون علينا مراقبة جلسة الغد، وبداية الأسبوع المقبل للقول بإن السوق في حالة ارتداد للصعود والتعويض" بحسب زكريا.

ومن المنتظر أن تعلن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، غدًا قرارها بشأن أسعار الفائدة، والتي يتوقع محللون أن يتم تخفيضها في خطوة قد تساهم في دعم البورصة.

وقال زكريا، إن المستثمرين يترقبون قرار المركزي، والذي سيساعد السوق بالطبع إن قرر تخفيض أسعار الفائدة، وهو ما سيظهر في جلسات مطلع الأسبوع المقبل.

وفيما يتعلق بتأثير التصريحات الأمريكية بشأن محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمهيدًا لعزله، على البورصة المصرية، قال زكريا، إنه لا يوجد تأثير مباشر لكنه قد ينعكس على السوق المصري حال تأُثرت البورصة الأمريكية.

"ترامب كان أكثر الداعمين للبورصة الأمريكية، وبالتالي ربما يؤثر قرار محاكمته على السوق هناك، إذا حدث ذلك سنتأثر طبعا" بحسب زكريا.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، قالت في تصريحات أمس، إنهم يتحركون لبدء عملية إقالة ترامب، موجهين إليه اتهامات بإساءة استغلال المنصب، والضغط على حكومة أجنبية "أوكرانيا" بهدف الحصول على مساعدة للتخلص من أحد منافسيه في الانتخابات.