وزارة الاتصالات توقع خطاب نوايا مع كلية تقنية فرنسية لتنمية مهارات الشباب

كتب- محمد علاء الدين:

وقعت وزارة الاتصالات خطاب نوايا مع كلية المعلوماتية والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية EPITA في مقر الكلية بباريس؛ بشأن التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب وتنمية المهارات خاصة في التخصصات ذات الصلة بعلم البيانات والذكاء الاصطناعي.

وقال بيان من الوازرة إنه بموجب بنود خطاب النوايا؛ تتعاون كلية المعلوماتية والتكنولوجيات المتقدمة مع وزارة الاتصالات في تطوير المناهج والدورات التدريبية في مجالات علوم البيانات، والذكاء الاصطناعي والوسائط المتعددة والأمن السيبراني والأنظمة المدمجة وهندسة البرمجيات بما في ذلك البرامج الخاصة "بتدريب المعلمين"، ليتم إتاحتها من خلال معهد تكنولوجيا المعلوماتITI أو على شبكة الإنترنت.

وقال البيان إن وزير الاتصالات اجتمع مع جويل كورتوا المدير العام لكلية المعلوماتية والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية EPITA لبحث سبل إقامة شراكة بين الكلية مع بعض الجامعات المصرية لمنح شهادات معتمدة من الجانبين.

والكلية المعلوماتية والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية EPITA؛ هي مؤسسة تعليم عالي في فرنسا متخصصة في مجالات علوم وهندسة الحاسبات.

وبحسب البيان التقى وزير الاتصالات بالمدير التنفيذي لمركز أبحاث الذكاء الاصطناعي بجامعة السوربون كزافييه فريسكيت؛ وشهد اللقاء استعراض استراتيجية الجامعة في الذكاء الاصطناعي وأنشطة مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي.

وقال البيان إنه تم بحث إمكانية التوأمة بين جامعة السوربون والجامعة المقرر إقامتها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تتخصص في مجال علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وناقش وفد وزارة الاتصالات التعاون في مجال بناء القدرات لشباب الخريجين في البرامج المتخصصة في علوم الذكاء الاصطناعي، وفقًا للبيان.

وشهد اللقاء بحث إمكانية التعاون بين مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي بجامعة السوربون في فرنسا وفرعه في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مع مركز البحوث التطبيقية التي تعتزم مصر اقامته لمختلف المشروعات والتطبيقات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والذي سيتم من خلاله التركيز على قطاعات مختلفة أبرزها الرعاية الصحية والنقل والزراعة في ظل السعي نحو إقامة شراكات مع العديد من المؤسسات الرائدة حول العالم في مشاريع ذات الاهتمام المشترك.