وزير الكهرباء يفتتح مؤتمر ومعرض قمة "شنايدر إلكتريك" للابتكار

وزارة قطاع الأعمال: تشغيل الجسر الملاحي بين السخنة ومومباسا أول أكتوبر

القاهرة- مصراوي:

افتتح وزير الكهرباء، مساء أمس الأحد، مؤتمر ومعرض قمة الابتكار"القاهرة 2019" تحت عنوان "التحول الرقمي"، والذي يعقد للمرة الثانية في مصر خلال يومي 23 و24 سبتمبر في القاهرة.

وحضر الافتتاح وزير التجارة والصناعة ومحافظ جنوب سيناء وسفير فرنسا بالقاهرة وعددا من كبار قيادات شركة شنايدر إلكتريك في مصر وفرنسا وممثلي كبريات الشركات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال وزير الكهرباء إن مؤتمر "Innovation Summit" يهدف إلى تقديم حلول صناعية متكاملة لكافة قطاعات الدولة وعلى رأسها الطاقة والبترول والمياه لتكون معززة بتقنية إنترنت الأشياء والتكامل ما بين تكنولوجيا المعلومات مع التكنولوجيا التشغيلية.

وقال وزير التجارة والصناعة إن الحكومة حريصة على دعم كافة الشركات العالمية العاملة بالسوق المصري في مختلف المجالات الصناعية.

وأشار إلى أن التوسعات الاستثمارية لشركة شنايدر إلكتريك بالسوق المصري تضمنت ضخ استثمارات جديدة خلال العامين الأخيرين بقيمة بلغت 700 مليون جنيه ليصل إجمالي استثمارات الشركة في مصر إلى 4.2 مليار جنيه.

وأضاف أن مشروع الشركة في مصر يخدم السوق المحلى وأسواق دول شمال أفريقيا ودول المشرق العربي ويتم تصدير 22 % من إنتاج الشركة في مصر للأسواق الأفريقية والعربية.