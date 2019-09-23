"إتش سي" يتوقع خفض الفائدة 1% في اجتماع البنك المركزي يوم الخميس

كتبت- ياسمين سليم:

توقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس (1%) في اجتماعه يوم الخميس المقبل.

وأرجعت الشركة في مذكرة بحثية هذا التوقع لاستمرار التضخم السنوي في الانخفاض على مدار 3 أشهر متتالية بعد معدلاته العالية في مايو الماضي.

واصل معدل التضخم السنوي تراجعه للشهر الثالث على التوالي خلال أغسطس الماضي، ليصل إلى 6.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 7.8% في يوليو الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 7.5% في أغسطس مقابل 8.7% خلال يوليو، مسجلا أقل مستوى منذ يناير 2013، والذي كان 6.3%.

وبحسب مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي، فإن الضغوط التضخمية انحسرت بشكل كبير بعد قرارات رفع الدعم التي اتخذت في يوليو.

وأضافت أن التضخم السنوي انخفض لأقل من 9% على أساس سنوي ليأتي في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند قيمة 9% (± 3%) في الربع الرابع من 2020.

وقالت إن "هذا يسمح للبنك المركزي الاستمرار في سياسة التيسير النقدي لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال".

وسيساهم السياق العالمي للتيسير النقدي وخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة على الودائع بـقيمة 10 نقطة أساس لتصل لفائدة سالبة قيمتها -0.5% الأسبوع الماضي، في توقعات خفض الفائدة.

وقالت دوس نتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة أساس (1%) في اجتماعه المقبل.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفضت الفائدة 1.5% في اجتماعها الأخير في 22 أغسطس، بعد الإبقاء عليها دون تغيير على مدار ثلاثة اجتماعات متتالية في أعقاب أخر خفض لسعر الفائدة تم في فبراير 2019 بقيمة 1%.

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