أبوظبي الإسلامي يوقع عقدا لتمويل تطوير حديقة الشيخ زايد بـ200 مليون جنيه

كتبت- منال المصري:

وقع مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، وشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، إحدى شركات مجموعة جيميناي القابضة، عقد تمويل لدعم عملية تطوير حديقة الشيخ زايد المركزية، بمدينة الشيخ زايد، بمبلغ 200 مليون جنيه.

وبحسب بيان من البنك، يضم المشروع عددا من المرافق والأنشطة، مثل المجمع الرياضي المقام وفقا لأحدث المعايير العالمية، ويضم ملاعب كرة قدم وتنس، بجانب مجموعة من المطاعم والكافيتريات، وأماكن للمشي وركوب الدراجات الهوائية، ومنطقة ألعاب الأطفال، ومجموعة من الأنشطة الترفيهية.

وقال محمد علي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي- مصر، إن هذا المشروع له تأثير مباشر على تطوير مفهوم الحياة الترفيهية، ونشر ثقافة الاستمتاع للأسرة المصرية، ومن المتوقع أن يحدث نقلة نوعية في مستوى تقديم الخدمة في هذا المجال.

وقال نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة "أورا ديفلوبرز" القابضة، إن رؤية الشركة تعتمد على إقامة مشروعات نابضة بالحياة تسهم في تحسين جودة الحياة للسكان، وخلق مجتمعات عصرية تعتمد مفاهيم الابتكار والاستدامة، وتقدم أسلوب حياة جديدا ومميزا.

وأضاف أن "أورا" تستعين بالشركات التي لديها سجل حافل من النجاح في إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة، تمزج بين التصميم العصري وتبني مفهوم الابتكار، سواء داخل مصر أو خارجها.

وذكر ساويرس، أن مشروع تطوير حديقة زايد المركزية يتماشى مع هذه المفاهيم الراسخة، ويسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني.