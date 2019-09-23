أسعار الذهب تهبط عالميًا وسط توترات الخليج

القاهرة- (مصراوي):

تراجعت أسعار الذهب، قليلًا اليوم الاثنين، مع تطلع المستثمرين إلى مزيد من الوضوح بشأن محادثات التجارة الأمريكية الصينية، في حين قدم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعض الدعم.

وفي الساعة 0546 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب متراجعًا 0.2% إلى 1514.44 دولار للأوقية ، لكنه ظل قريبًا من أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع البالغ 1516.81 دولار والمسجل يوم الجمعة، بحسب رويترز.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% لتصل إلى 1521.90 دولار للأوقية.

وقال هاوي لي، الاقتصادي في بنك أو. سي. بي. سي "الذهب في منطقة مختلطة حاليًا، تنامي المخاطر الجيوسياسية من السعودية ورفض الرئيس ترامب إمكانية إبرام اتفاق تجارة جزئي مع الصين يضفي بلا ريب مزيدًا من اللمعان على الذهب".

وزادت الفضة 1.6% إلى 18.26 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين حوالي 1% مسجلًا 953.70 دولار للأوقية.​