استوديو بث المباشر لفيسبوك وانستجرام لفعاليات مهرجان الجونة السينمائي

القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الأحد عن شراكتها مع مهرجان الجونة السينمائي الذي يقام خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر الجاري.

وبحسب بيان صحفي اليوم صادر عن فيسبوك، يقدم عملاق التواصل الاجتماعي خلال المهرجان أحدث الأدوات التكنولوجية لتساعدهم على تطوير محتوى شيق ومشاركة الأحداث الرئيسية بمهرجان الجونة لهذا العام، وذلك ضمن التزامها تجاه مطوري المحتوى والناشرين بالمنطقة.

وينعقد المهرجان السينمائي على مدار تسعة أيام بشراكة استراتيجية مع فيسبوك ليجمع مجموعة كبيرة من مطوري المحتوى بالمنطقة وعلى مستوى العالم، والكثير من المعجبين وخبراء هذا المجال، لخلق ذكريات ومشاركتها مع الجماهير المهتمة بمعرفة كل ما يدور داخل أروقة المهرجان.

وقال البيان إن كل ذلك سيتم من خلال استديو للبث المباشر لفيسبوك وإنستجرام، والذي يتيح لصناع المحتوى والناشرين إمكانية البث الحصري المباشر لفعاليات المهرجان.

ومن المقرر أثناء المهرجان أن يستضيف كل من فيسبوك وانستجرام ورشة عمل حصرية لاستعراض الأدوات والمنتجات التي صُممت خصيصًا لمساعدة صناع المحتوى والمشاهير بهدف تقديم محتوى مبتكر ومميز وإطلاق العنان لقدراتهم الإبداعية.

وتهدف هذه الأدوات إلى دعم نجوم مواقع التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى للنهوض بما يقدمونه من محتوى والمساهمة في تشجيع التوجه لاستخدام الفيديو كوسيلة تعبيرية واخبارية في المنطقة، بحسب البيان.

وقال فارس عقاد، رئيس الشراكات الإعلامية في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، إن هناك أكثر من 181 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستخدم فيسبوك، منهم 39 مليون مستخدم من مصر.

وأضاف عقاد أن صناع المحتوى هم جزء رئيسي من كيان فيسبوك خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ترتفع معدلات مشاهدة مقاطع الفيديو باستمرار.

وأوضح أنه خلال السنوات الثلاثة القادمة، سيكون توجه الشركة هو زيادة محتوى الفيديو، بما يشمل كل من المشاركة، حيث وجد فيسبوك خاصية القصص "Stories " على إنستجرام والحالات "Status" على الواتس آب تتزايد بسرعة، ليسجل كل منها أكثر من 300 مليون نشط يوميًا، بالإضافة إلى مشاهدة محتوى الفيديو.