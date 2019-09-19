تراجع الطماطم وارتفاع المانجو العويس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الطماطم والعنب البناتي الأحمر بين 75 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات.

وفي المقابل ارتفعت أسعار الفلفل الحامي والمانجو العويس بين جنيه و8 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد "مصراوي" أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 4 حنيهات و5.5 جنيه، بتراجع 75 قرشا.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 4 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 20 و28 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي 2 و5.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و6 جنيهات.

البامية بين 15 و20 جنيها.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

التين البرشومي بين 6 و10 جنيهات.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

المانجو العويس بين 20 و30 جنيها، بزيادة 8 جنيهات.