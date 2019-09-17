البورصة تتراجع 1.5% مع نهاية تعاملات الثلاثاء بضغط من مبيعات المصريين

كتبت- دينا خالد:

شهدت البورصة تراجعا كبيرا مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه المستثمرين المصريين نحو البيع.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.45% مع نهاية تعاملات اليوم إلى مستوى 14750 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة كذلك بنسبة 1.43%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.61%.

وسجلت تعاملات المصريين خلال جلسة اليوم صافي بيع بقيمة 78.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب والعرب والأجانب صافي شراء بقيمة 48.7 مليون جنيه، و30.2 مليون جنيه على التوالي.

وقال أحمد زكريا مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، لمصراوي إن التراجع الكبير في المؤشر الرئيسي اليوم، سببه التوترات الحالية في المنطقة، بعد استهداف منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية.

وأوضح زكريا، أن هناك تخوفات لدى المستثمرين بشأن مستقبل الأحداث في المنطقة، وردود الفعل المترتبة على الحادث، وهو ما يظهره المبيعات القوية من المستثمرين الأفراد المصريين.

ورهن زكريا تعافي البورصة بتحسن الأسواق العالمية، التي تأثرت أيضًا بهذا الهجوم.

وأضاف أن السوق المصري ينتظر قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، والتي من المتوقع تخفيضها، ما يساهم في عودة المؤشر سريعا للصعود مرة أخرى.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.35% بنهاية تعاملات أمس الاثنين، إلى مستوى 14960 نقطة.