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    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم

    11:40 ص السبت 14 سبتمبر 2019
    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم

    السمك

    كتبت- دينا خالد:

    استقرت أسعار السمك في سوق العبور اليوم السبت، عند نفس مستويات أمس.

    واستقر سعر كيلو البلطي اليوم بين 23 و27 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري بين 40 و50 جنيها.

    وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 50 و66 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و360 جنيها.

    كما تراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و190 جنيها، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

    أسعار السمك السمك البلطي السمك البوري الجمبري سوق العبور

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