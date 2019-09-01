الدولار يرتفع أمام الجنيه ببنك التعمير والإسكان بنهاية التعاملات

كتب- دينا خالد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، قرشين في بنك التعمير والإسكان، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار، قرشين في بنك التعمير والإسكان إلى 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، والإسكندرية عند 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنكي قناة السويس، والبركة عند 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.52 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.