"البترجي القابضة" تطرح منتجات "نونو" للأطفال في مصر باستثمارات 850 مليون جنيه

القاهرة- مصراوي:

قالت مجموعة البترجي القابضة، في بيان اليوم الأحد، إنها بدأت بالتعاون مع مجموعة شركات جرين ايجيبت، في طرح منتجات للعناية بالأطفال تحت العلامة التجارية "نونو".

وأشارت الشركة إلى أن العلامة التجارية "نونو" تعتبر من أكبر العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

وقالت إن مصنع الشركة بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان سيقوم بإنتاج وتقديم كافة منتجات العناية بالطفل مثل شامبو الأطفال وبلسم الشعر وغسول ورغوة الاستحمام والصابون وكريم الأطفال وزيت الأطفال وكولونيا للأطفال، باستثمارات في منتجات "نونو" تقدر بنحو 850 مليون جنيه.

وقال سهيل فياض، المدير العام لشركة نونو للعناية بالطفل، إن مجموعة البترجي القابضة تصف استثمارها في السوق المصرية بأنها استثمار واعد.

وأضاف أن "السوق المصرية في حد ذاتها سوق كبير نظرا لعدد السكان فضلا عن أنها تعد من أهم الاسواق في المنطقة والبوابة الرئيسية للتصدير لقارة إفريقيا".