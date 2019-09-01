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    البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الأحد

    10:23 ص الأحد 01 سبتمبر 2019
    البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الأحد

    البورصة

    كتب- مصطفى عيد:

    ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.08% مع بداية تعاملات اليوم الأحد إلى مستوى 14847 نقطة.

    وصعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.3%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.11%.

    وشهدت البورصة انتعاشة قوية خلال آخر جلستين في الأسبوع الماضي، بعد ظهور تأثير قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة، وارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، خلال تعاملات الخميس الماضي، حيث قفز المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.64% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 14835 نقطة.

    وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي بنسبة 1.5% إلى 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض.

    البورصة مؤشر البورصة

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