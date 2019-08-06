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    البورصة ترتفع مع نهاية تعاملات اليوم بدعم مشتريات محلية

    03:28 م الثلاثاء 06 أغسطس 2019
    البورصة ترتفع مع نهاية تعاملات اليوم بدعم مشتريات محلية

    البورصة المصرية

    كتبت- دينا خالد:

    ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من مشتريات محلية.

    وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.42% مع نهاية التعاملات، إلى مستوى 13655 نقطة.

    وتراجع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.3%، والمؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%.

    وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين خلال تعاملات اليوم صافي شراء بقيمة 929 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 746 مليون جنيه، والعرب صافي بيع بقيمة 183 مليون جنيه.

    وكانت مؤشرات البورصة، تراجعت بشكل جماعي، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.13%، إلى مستوى 13599 نقطة، بدعم من مبيعات عربية ومحلية.

    البورصة المصرية مؤشر المصرية

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